Москвичи с января 2025 года подали около 23 тыс заявок на перепланировку

С января 2025 года от москвичей поступило около 23 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что получить данную услугу можно только в электронном виде. Заявление с необходимыми документами подается через портал mos.ru.

"Там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", – добавил вице-мэр.

Чаще всего жители столицы обращались для согласования планируемых работ, таких заявлений поступило почти 11 тысяч. Кроме того, 2,5 тысячи обращений касались оформления акта о проведенном переустройстве. Еще 4,8 тысячи горожан подали заявку с целью устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку. И около 2 тысяч москвичей захотели узаконить перепланировки в упрощенном порядке.

Бирюков отметил, что горожане начали активнее согласовывать незначительные правки, для которых не требуется оформление нового проекта: перенос проемов или ненесущих перегородок, демонтаж и устройство встроенных шкафов. В данном случае требуется только сделать эскиз выполненных работ и подать заявление.

В апреле этого года Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Также был расширен перечень работ, которые согласовываются по упрощенной схеме.

