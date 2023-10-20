Столичные инвесторы начали строить свыше 60 соцобъектов с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала этого года инвесторы Москвы получили 66 разрешений на возведение соцобъектов общей площадью более 900 тысяч "квадратов". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, девелоперы предлагают москвичам не только жилье и коммерческие объекты, но и социально значимые проекты на территории города. С января 2023 года инвесторы получили разрешения на возведение 40 образовательных, семи спортивных, семи лечебно-оздоровительных и 12 культурных объектов.

Также Бочкарев рассказал, что этот показатель в 2,5 раза превышает прошлогодний: в 2022 году инвесторы получили разрешение на строительство 37 социальных объектов общей площадью 366 "квадратов".

Больше всего разрешений получено в ТиНАО, там в ближайшие годы появится 17 соцобъектов, построенных на средства инвесторов. Их общая площадь будет 220 тысяч "квадратов".

В СЗАО Москвы также одобрили строительство 11 объектов общей площадью свыше 144,6 тысячи "квадратов" недвижимости, в ЗАО возведут десять объектов общей площадью порядка 83,2 тысячи "квадратов".

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что к реализации значимых для москвичей проектов приступили в этом году, среди них – школа на 1 100 мест в Сосенском поселении и детский сад на 250 мест с бассейном в Царицыне. Кроме того, оформлена разрешительная документация на учебно-выставочный комплекс РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, а также взрослую поликлинику на 475 посещений в Столбове.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строящихся сейчас за счет инвесторов социальных объектах. По его словам, в разных столичных районах строят 17 школ, 32 детских сада и 2 поликлиники. Также запланированы 4 школы с детскими садами и учебно-воспитательный центр.

Здания сдадут до 2027 года. Благодаря этому на соцобъектах появится свыше 4,6 тысячи рабочих мест для горожан.

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