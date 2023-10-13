Собянин рассказал о строящихся сегодня за счет инвесторов социальных объектах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвесторы построят 56 социальных объектов в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



Как он утверждает, программа предоставляет льготы тем, кто строит объекты науки и образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта, культуры.



"Сегодня в разных районах Москвы возводят 17 школ, 32 детских сада и 2 поликлиники. Запланированы 4 школы с детскими садами и учебно-воспитательный центр", – рассказал Собянин.



По его словам, здания сдадут до 2027 года. Благодаря этому на социальных объектах появится более 4,6 тысячи рабочих мест для москвичей.



"Уже ввели в эксплуатацию 8 школ и садиков. Например, на улице Берзарина на северо-западе столицы появилась частная школа. Во 2-м Котляковском переулке в Москворечье-Сабурове – детский сад и школа", – добавил мэр Москвы.



В общей сложности по данной программе было подписано более 60 соглашений, которые смогут предоставить жителям столицы около 95 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. В 2024-м расходы столицы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

До этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 2025 года в России планируют начать программу по капремонту детских садов и колледжей.

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