В Москве одобрили проект планировки ТПУ "Автозаводская"

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), во главе с Сергеем Собяниным одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Автозаводская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Площадь объектов капитального строительства в рамках ТПУ составит 4 тысячи квадратных метров. Также будут реконструированы два пешеходных перехода. В целом, площадь каждого из объектов составит 2 тысячи квадратных метров", – рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Территория проекта планировки ТПУ составляет 18,7 гектаров, а сам участок в границах проекта планировки – 8,7 гектаров. Помимо этого, проект планировки территории транспортно-пересадочного узла вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 – начале 2019 года также планируется начало строительства ТПУ "Павелецкая".