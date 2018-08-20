В Москве одобрили проект планировки ТПУ "Автозаводская"

20 августа, 10:19
Фото: stroi.mos.ru
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), во главе с Сергеем Собяниным одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Автозаводская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Площадь объектов капитального строительства в рамках ТПУ составит 4 тысячи квадратных метров. Также будут реконструированы два пешеходных перехода. В целом, площадь каждого из объектов составит 2 тысячи квадратных метров", – рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
Территория проекта планировки ТПУ составляет 18,7 гектаров, а сам участок в границах проекта планировки – 8,7 гектаров. Помимо этого, проект планировки территории транспортно-пересадочного узла вынесут на публичные слушания.
Ранее сообщалось, что в конце 2018 – начале 2019 года также планируется начало строительства ТПУ "Павелецкая".
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