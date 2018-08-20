Строительство ТПУ "Павелецкая" начнется в конце 2018 - начале 2019 года

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК "МИЦ" Андрей Рябинский.

"Мы планируем в конце этого или начале следующего года выйти на строительство ТПУ "Павелецкая", – цитирует Агентство "Москва" Рябинского.

Проект планировки пересадочного узла "Павелецкая" разрабатывали в НИиПИ Генплана Москвы по заказу ОАО "РВ-Метро". Для уменьшения автомобильных и пассажирских пробок будут расширены несколько улиц, сделаны дополнительные проезды, пройдет реконструкция трамвайных путей, появятся новые подземные переходы.

В 2016 году столичные власти поручили изъять недостроенный ТРЦ на Павелецкой площади под строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкий". Годом ранее был одобрен проект развития территории у Павелецкого вокзала. На площади появится парк с пешеходными и велосипедными маршрутами, прилегающими к Москве-реке и центральным улицам города. Под землей создадут шестиуровневый центр.