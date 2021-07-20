За 10 лет на МКАД обновили и построили 18 развязок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За последние 10 лет на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и вылетных магистралей столицы обновили и построили 18 развязок, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас в работе находятся еще четыре развязки – с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля.
"Комплексная реконструкция развязок на МКАД – большой проект, к реализации которого приступили еще в 2010 году. Реконструкция на 18 развязках завершена", – цитирует Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.
В столице вместо устаревших клеверных развязок появляются новые с направленными съездами. Благодаря этому дорожная ситуация на МКАД улучшилась. Также в районе каждой развязки в порядок приводят и прилегающие улицы. Специалисты строят съезды, ремонтируют участки МКАД.
Таким образом главная столичная кольцевая дорога получила современные инженерные сооружения, состоящие из эстакад, тоннелей, дублеров, разгонных полос и направленных съездов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что хордовые магистрали столицы готовы на 57%. Уже построено 190 километров дорог.
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