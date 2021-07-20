На Бутырской улице затруднено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Бутырской улице произошла авария с участием двух автомобилей, из-за чего движение на дороге затруднено. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

"На Бутырской улице в районе дома 79 произошло столкновение двух автомобилей.

Движение затруднено на 2,4 километра", – говорится в публикации.

В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда.

Ранее смертельная авария произошла в Красноярском крае. По предварительным данным, Lada Granta на пятом километре дороги Шушенское – Сизая выехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибли три пассажира-женщины, а водитель был доставлен в больницу.

