Более 3,5 млн проблем помог решить портал "Наш город"

Более трех с половиной миллионов вопросов за семь лет работы поступило на столичный портал "Наш город", сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
"В конце прошлого года портал отметил решение трех миллионов проблем, выявленных жителями города. Сегодня, спустя всего полгода, портал "Наш город" помог жителям столицы разрешить еще полмиллиона проблемных вопросов и сообщает о решении трех с половиной миллионов проблем", – приводит слова Пищелко Агентство "Москва".
Он отметил, что рост связан с повышением доверия москвичей к электронным сервисам.
По словам Пищелко, в среднем в день с помощью портала москвичи решают около двух с половиной тысяч проблем. При этом каждое пятое нарушение устраняется за один день, а каждое второе – за два дня.
Ранее на портале вновь открылись весенне-летние темы. Москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне и других проблемах. В частности, в разделе "Моя дорога" можно оставить жалобу на стертую дорожную разметку.
Портал "Наш город" создали в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. Пользователи могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.
Также жители города контролируют работу метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, следят за работой поликлиник и ценами в аптеках.
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