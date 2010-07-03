Портал "Окно в город" покажет выпускной в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-трансляцию праздника выпускников, который пройдет 20-21 июня в Парке Горького, можно будет посмотреть на портале "Окно в город".

"Трансляция поможет приобщиться к главному школьному празднику. У нее также есть и практический смысл: городские камеры помогут выпускникам и родителям оценить загруженность площадки, а автомобилистам – следить за ситуацией на Крымском Валу", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

Праздник начнется 20 июня в 20:00 и продлится до 06:00 21 июня. Трансляция начнется за три часа до официального начала праздника и завершится вместе с ним.

В Парке Горького окончание школы отпразднуют более 30 тысяч юношей и девушек со всей Москвы. В этом году праздник пройдет под слоганом "Сочиняй мечты". Парк разделят на несколько тематических зон. Будут театральные представления, спортивные соревнования, мастер-классы по чирлидингу и музыкальные конкурсы. Для виновников торжества выступят Егор Крид, Feduk, Serebro, Ольга Бузова и другие кумиры.

Портал "Окно в город", разработанный департаментом информационных технологий, регулярно транслирует крупные городские события. В частности, все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гулянья, парад Победы, масленица, мотофестивали и многое другое.

