Добровольцы помогут спасателям обеспечить безопасность выпускных вечеров в Москве

Сотрудники МЧС и добровольные пожарные обеспечат безопасность праздничных мероприятий в честь окончания школы в столице, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка министерства.
Как уточнил собеседник агентства, безопасность на более чем 900 объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать более 1400 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольных пожарных.
Сообщается, что инспекторы по безопасности обследовали все объекты, задействованные для проведения выпускных вечеров, и провели с персоналом противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации.
На воде безопасность выпускников будут обеспечивать 9 спасательных катеров, пожарный корабль "Полковник Чернышев" и специальный водолазно-спасательный автомобиль. На суше места с массовым пребыванием людей будут патрулировать 12 мотоциклов ГКУ "Пожарно-спасательный центр".
Праздничные мероприятия посвященные завершению учебного года, пройдут с 20 на 21 июня.
Ранее сообщалось, что столичные спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с выпускными. В усиленном режиме они будут дежурить с 18:00 20 июня до 6:00 21 июня. В круглосуточном режиме также будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра.
В свою очередь, экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе. В качестве альтернативы школьникам предложили посадить дерево, куст или сделать фотографию.
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