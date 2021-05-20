Петр Толстой заявил, что дворы в Кузьминках должны заасфальтировать максимально оперативно

Фото: Александр Чикин

Вопрос асфальтирования ряда дворов в Кузьминках должен быть решен в ближайшее время, заявил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.

"Хочу сказать, что этот вопрос – асфальтирования дворов – принципиальный для жителей Кузьминок. Даже если есть стартовая площадка для дома по программе реновации, благоустройство – это повседневная жизнь. И никаких поправок на то, что все равно будет строительство, быть не должно", – сказал Толстой.

С просьбой взять проблему на контроль к депутату обратились жители района. По их словам, покрытия во многих дворах, в том числе на Волгоградском проспекте, а также улицах Юных Ленинцев, Зеленодольской и Жегулевской, пострадали после рекордных снегопадов зимой.

Прежде чем встретиться с активистами, Толстой лично прогулялся по дворам и оценил их состояние. Он назвал возмутительным тот факт, что уже несколько месяцев никто не предпринимает усилия, чтобы привести дорожное покрытие в порядок.

На встрече присутствовал и глава управы Олег Пундель, который пообещал, что работы начнутся в ближайшее время.

Помимо этого, Толстой обещал взять на контроль ситуацию с парком "Кузьминки", где уже около года не могут доделать дорожки.

"У нас в районе живет много пожилых людей. Для них ямы и провалы на пешеходных дорожках – действительно серьезная проблема", – сказала одна из активисток.

Ранее Петр Толстой проинспектировал построенный по программе реновации дом в Люблине.