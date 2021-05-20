Столичным ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды. Это связано с ожидаемой грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 20 мая ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.
Владельцам кафе рекомендовали укрепить конструкции и закрыть зонты.
Ранее в МЧС предупредили, что на Москву надвигается гроза.
Спасатели посоветовали автомобилистам снижать скорость и соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
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