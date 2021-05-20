Столичным ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды. Это связано с ожидаемой грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 20 мая ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Владельцам кафе рекомендовали укрепить конструкции и закрыть зонты.

Ранее в МЧС предупредили, что на Москву надвигается гроза.

Спасатели посоветовали автомобилистам снижать скорость и соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

