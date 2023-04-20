Новостройка по программе реновации появится в Бескудниковском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Специалисты возведут новый жилой дом по программе реновации в столичном Бескудниковском районе. Застройщик уже получил разрешительную документацию на строительство, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Объект появится по адресу Бескудниковский бульвар, земельный участок 50/1. По словам Войстратенко, сейчас этот район является одним из лидеров по темпам переселения горожан из ветхих пятиэтажек в новое современное жилье.

"Четыре секции дома г‑образной формы будут иметь переменную этажность. Для автомобилей жильцов предусмотрен подземный паркинг. Общая площадь здания составит 21,8 тысячи квадратных метров", – цитирует Войстратенко портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты облицуют объект искусственным декоративным камнем под кирпич и фиброцементными панелями в составе навесной фасадной системы. Здание создадут так, чтобы во внутренний двор можно было попасть через арки.

В жилой части дома, площадь которой составит 10,7 тысячи "квадратов", появятся 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. Там выполнят отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

Первый этаж здания оснастят колясочными и помещениями для консьержа. Входы в дом, вестибюли и лифтовые холлы создадут на уровне земли для удобства маломобильных жильцов. Недалеко от объекта организуют проезды и тротуары, детскую и спортивную площадки. Близлежащую территорию озеленят, высадив там деревья и кустарники.

Ранее Войстратенко рассказал, что дом с подземной парковкой по программе реновации появится в столичном Южнопортовом районе. Общая площадь объекта составит 19,8 тысячи квадратных метров. В здании разместят 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир.