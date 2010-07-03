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20 апреля, 21:50

Мединский дал старт всероссийской акции "Библионочь-2019"

город культура

20 апреля, 21:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Мединский дал старт всероссийской акции "Библионочь". Об этом сообщает ТАСС.

В этом году Российская государственная детская библиотека стала центральной площадкой проведения культурного мероприятия. Отмечается, что задолго до начала мероприятия туда выстроилась огромная очередь.

"Вы видели очередь в библиотеку? Вот результат нашей работы. После этого упрекнуть нашу молодежь и наших граждан, что они мало читают, у них нет тяги к книге, было бы совсем несправедливо", – отметил министр.

Российская государственная детская библиотека подготовила масштабную программу развлечений. Там пройдут вечер ретро-музыки 1920-1950-х годов, театральные постановки, перфомансы, мастер-классы, спектакли, сказки и даже тематический карнавал.

Открытием "Библионочи" в библиотеке станет выступление актрисы Алисы Гребенщиковой. В рамках акции она продемонстрирует диафильмы для детей, а актеры Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова расскажут о создании кукольного спектакля и продемонстрируют небольшую постановку.

Ранее поучаствовать в акции предложил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году к акции присоединились новые площадки, а партнеры готовят скидки на книги.

Ежегодная акция "Библионочь" пройдет до утра 21 апреля. Программу выбрали горожане на портале "Активный гражданин". Почти каждый третий из них посчитал, что необходимы встречи с писателями. Посетителей ждут также спектакли, концерты, квесты, мастер-классы

Более 200 площадок подготовили в Москве к "Библионочи"

город культура

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