Плов из трех тонн риса приготовят на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Три тонны риса используют для приготовления плова во время фестиваля "Навруз-2019" на ВДНХ. Об этом сообщил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Он отметил, что организаторы учли опыт прошлых лет, когда всем гостям не хватило плова. Так, на первом фестивале было около тонны риса, а в прошлом году – около полутора тонн.

На этот раз организаторы используют около трех тонн крупы. Будет установлено порядка 30 казанов. Кроме того, плов будет представлен на площадках различных национальных кухонь, уточняет Агентство "Москва".

В свою очередь, руководитель рабочей группы организационного комитета по подготовке праздника Рушеда Хамракулова отметила, что первый фестиваль посетили пять тысяч человек, а последний – уже около 40 тысяч. В этом году организаторы рассчитывают, что удастся превзойти эту цифру.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 24 марта, в павильоне № 75 на ВДНХ. Гостей ждут соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения.

Навруз (персидский Новый год) отмечается в день весеннего равноденствия в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане. На территории России его празднуют в Дагестане, Татарстане, Башкирии и некоторых других республиках. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В российской столице праздник проводится более десяти лет. Его главная цель – укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.

