На ВДНХ пройдет фестиваль плова "Навруз-2019″

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ пройдет фестиваль плова и ярмарка традиционных ремесел "Навруз-2019″. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Празднование пройдет в воскресенье, 24 марта, в павильоне № 75. Гостей ждут соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения.

Шеф-повара столичных ресторанов восточной кухни приготовят для посетителей традиционные блюда.

Посетить праздник сможет любой желающий – вход свободный. Мероприятия начнутся в 12:00.

Навруз (персидский Новый год) отмечается в день весеннего солнцестояния в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане. На территории России его празднуют в Дагестане, Татарстане, Башкирии и некоторых других республиках.

В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В российской столице праздник проводится более десяти лет. Его главная цель – укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов страны.

