Более 14,7 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 14,7 тысячи подъездов жилых домов будут отремонтированы в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии особенно контролируется, поэтому в городе создан единый подход к проведению текущего ремонта данных помещений.

Он уточнил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт, то есть покраска потолков, стен, входных групп. Помимо этого, специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют облицовку стен, теплоизоляцию трубопроводов, ступени, почтовые ящики, перила и иные поврежденные конструкции и элементы.

В ведомстве добавили, что при необходимости ремонтируются оконные и дверные блоки в тамбурах и холлах, ступени и перила, меняются таблички этажности и осветительные приборы.

О датах начала проведения работ жителям сообщают заранее, информацию размещают на информационных стендах и в местах общего пользования, заключили в сообщении.

Кроме того, специалисты планируют в этом году капитально отремонтировать четыре подземных пешеходных перехода на территории Москвы. Рабочие уже начали обновлять переходы у остановки "Мещерский лес" на Боровском шоссе, на Братеевской улице, а также на 3-м километре МКАД.

Ранее Бирюков рассказал, что в 2023 году в Москве капитально отремонтировали семь мостовых сооружений. Несмотря на работы, движение транспорта на время их проведения полностью не ограничивали.

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