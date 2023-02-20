Активность застройщиков свидетельствует о динамичном развитии Москвы – заммэра Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 30 разрешений на строительство 638 тысяч квадратных метров недвижимости оформили в январе, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва продолжает динамично развиваться, о чем свидетельствует активность застройщиков, причем как городских, так и частных. Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 506 тысяч квадратных метров жилья", – заявил Бочкарев.

Он добавил, что доля инвесторских договоров в общем количестве новых объектов составляет больше 60%. По словам Бочкарева, площадь недвижимости, которую возведут в Москве за счет внебюджетных источников, составит 451 тысячу "квадратов". Заммэра подчеркнул, что девелоперы нацелены развивать в том числе и социальную инфраструктуру. Так, в четырех столичных районах стартует возведение трех учебных заведений и двух детсадов.

Кроме того, в прошлом месяце город оформил разрешение на строительство Центра здравоохранения в Хорошёво-Мнёвниках и храмового комплекса в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на территории Внукова. В Москве также возведут четыре инженерных объекта с площадью порядка 3,7 тысячи "квадратов".

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что больше всего разрешений на строительство выдали в Новомосковском, Западном и Зеленоградском округах города.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об объектах, которые столица представит на торгах до конца текущего года. По его словам, около трех тысяч объектов недвижимости в городе выставят на аукционе. Речь идет о зданиях, нежилых помещениях и машино-местах.

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