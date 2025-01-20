Около 200 подъемников для маломобильных граждан установлены в домах Москвы за 2024 год

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) установили 197 подъемников для маломобильных граждан в жилых домах Москвы в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Такие платформы появились во всех административных округах, но больше всего – в СЗАО (34), СВАО (27) и ЮАО (25). Причем в случае подходящих условий приоритет при установке отдается вертикальным подъемным платформам. Как пояснили в пресс-службе комплекса, конструкции представляют собой мини-лифты, преодолевающие расстояние до четырех метров.

При отсутствии такой возможности специалисты возводят подъемники наклонного типа. Это компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу и в сложенном виде не мешает проходу.

В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, в свою очередь, для оборудования подъемной платформы в домах старой постройки необходимо подать заявление. Это можно сделать на mos.ru или на сайте департамента труда и социальной защиты населения в разделе "Интернет-приемная".

Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. При этом проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется, так как данный вопрос решают межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе.

В ведомстве добавили, что установка платформ и другие работы по созданию безбарьерной среды включают в себя возведение пандусов и поручней на входе в подъезд, установку дверей с доводчиками, открывающихся дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

За прошлый год в Москве еще появилось 27 приподнятых платформ на трамвайных остановках, что позволило сделать высадку и посадку пассажиров 19 маршрутов еще быстрее.

Между тем для адаптации пространства для маломобильных граждан в рамках второго этапа модернизации на территориях столичных поликлиник разместят навесы для колясок и велопарковок. Там же будут смонтированы камеры видеонаблюдения, заменены или установлены новые ограждения и автоматические ворота. Кроме того, в тех местах, где позволит площадь, специалисты создадут зоны для прогулок и отдыха.