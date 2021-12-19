Около 100 тыс. кубометров снега утилизировали в Москве за сутки

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Около 100 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты и утилизировано за сутки в столице, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

Уточняется, что в городе и в настоящее время продолжаются работы по уборке и вывозу снега.

"Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Москве круглосуточно функционируют 56 снегосплавных пунктов. Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворов. Также дороги обрабатываются противогололедными средствами.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб города и учитывать график выхода на подметание техники при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега на улицах Москвы. Городские службы держат под особым контролем состояние тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам наземного транспорта и социальным объектам.

В столице действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Действие предупреждения продлили до 06:00 понедельника, 20 декабря.