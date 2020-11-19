Участок Хитровского переулка станет односторонним

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Участок Хитровского переулка в Басманном районе столицы с 7 декабря сделают односторонним после обращений жителей ближайших домов, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 7 декабря на участке Хитровского переулка в районе дома 13, строения 1, вводится одностороннее движение. Это решение было принято после обращений жителей в Центр организации дорожного движения (ЦОДД)", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Изменение схемы движения в переулке позволит создать дополнительные парковочные места и не доставит неудобств жителям.

"Перепробеги у жителей будут минимальные – всего 200 метров", – сообщает ЦОДД.