Каток в Парке Горького откроется 22 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Площадь катка "Восход" в Парке Горького этой зимой составит около 20 тысяч квадратных метров, он откроется 22 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Площадь катка "Восход" составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на 2 тысячи квадратных метров больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем смогут находиться порядка 6 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Там добавили, что на катке будет работать шесть павильонов, которые оформят в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах. На катке также откроются 23 точки общественного питания.

"Визуальное решение концепции основывается на главной тематике первой половины XX века: космос, полет и стремление к мечте. Главные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов – звезда, планета, спутник", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что для этого сезона было закуплено 2,7 тысячи пар коньков. Стоимость билетов на каток в этом сезоне для детей и взрослых составит от 150 до 650 рублей.

В центре столицы этой зимой откроют 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. Дополнительно откроют 33 горки во дворах, на территориях школ и в парках. Будет организовано четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в округе, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.

Ранее Москву начали украшать к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. На Красной площади монтируют каток. На набережной Тараса Шевченко собрали большую разноцветную фигуру жар-птицы.