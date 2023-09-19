Власти Москвы опровергли сообщения о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сообщения о возобновлении работы госпиталя для больных COVID-19 в Коммунарке являются ложными. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что внутри одного из родеров находится дневной стационар. Там оказывается амбулаторная помощь людям из групп риска – пожилым или пациентам с хроническими заболеваниями. Подразделение осуществляло деятельность как во время пандемии коронавирусной инфекции, так и сейчас, заключили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство пока не собирается вводить ограничения в РФ из-за роста количества заболевших COVID-19. За неделю в стране выявили порядка 11,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Однако рост в Роспотребнадзоре объяснили сезонностью.

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