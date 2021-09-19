Свыше 12 тыс кустов роз высадили летом в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице специалисты комплекса городского хозяйства минувшим летом высадили свыше 12 тысяч кустов роз.
Розы высаживали с середины июня до конца августа в Парке Победы на Поклонной горе, аллее Космонавтов, Зубовской площади, сквере на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
В городе было высажено около 20 различных сортов, которые отличаются не только оттенками, но и формой. Так, светло-розовые розы "Леонардо да Винчи" имеют пышные пионовидные бутоны, пудрово-белые лепестки сорта "принц монако" окрашены яркой бордовой окантовкой.
В сентябре специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему роз и повысить морозостойкость. Также перед наступлением холодов специалисты удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Сами цветники очистят от мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание. На зимний период розы укроют защитным материалом.
Ранее исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты "Восток", восстановили на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов.
На воссозданном цветнике высадили в три ряда около 1 250 кустов роз флорибунда, посетители ВДНХ смогут увидеть их цветение уже в июне. Всего же на территории комплекса высажено примерно 36 тысяч роз разных цветов, среди которых парковые, чайно-гибридные, флорибунда и почвопокровные.
В Москве на острове Балчуг высадят цветы
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