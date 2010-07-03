Москвичей приглашают принять участие в городском хакатоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начался прием заявок на соискание премий мэра столицы "Лидеры цифровой трансформации". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Премии "Лидеры цифровой трансформации" – это инструмент, который поможет не только поощрить молодых специалистов, но и выявить их талант, найти новые знакомства для реализации бизнес-идей", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Принять участие в конкурсе могут коллективы из трех-пяти человек старше 18 лет. Команды должны будут решить задачи по любому из направлений: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления и маркетплейсы.

Ответ на задачу должен быть оформлен в виде презентации и прикреплен к заявке. К ней же необходимо добавить видеообращение. В нем нужно рассказать, по какой причине решили принять участие в хакатоне и почему выбрали конкретное направление.

В итоге после отбора более 250 команд будут бороться за первенство в соревнованиях. Победители конкурса получат премию "Лидеры цифровой трансформации" в размере одного миллиона рублей. Оставить заявку на участие можно на сайте проекта до 10 ноября.

"Авторы лучших проектов получат возможность довести свои прототипы до уровня работающего ИТ-решения и превратить его в готовый бизнес", – заключил Алексей Фурсин.

