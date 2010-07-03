Летняя школа поставщика стартует 20 августа в Москве

Поделиться в социальных сетях:
Фото: информационный центр правительства Москвы
В Москве 20 августа стартует Летняя школа поставщика – организатором серии учебных смен для предпринимателей выступает департамент Москвы по конкурентной политике, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
На протяжении трех образовательных смен предпринимателей будут бесплатно обучать особенностям работы на рынке закупок, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Важная цель Летней школы – формирование профессионального сообщества предпринимателей, обмен опытом и идеями ведения бизнеса на рынке закупок", – подчеркнул вице-мэр.
В рамках образовательной программы представителей малого бизнеса обучат, как искать закупки, как получить контракт, как не потерять его и не оказаться в реестре недобросовестных поставщиков. Отдельное внимание будет уделено работе на портале поставщиков – интернет-ресурсе для автоматизации закупок малого объема. Все встречи будут носить не только теоретический, но и прикладной характер, чтобы участники Летней школы могли закрепить полученные знания на практике и затем активно применять их в своей работе.
Эксперты Летней школы подробно разберут нововведения контрактного законодательства, которые либо вступили в силу, либо станут актуальными в ближайшее время. Летняя школа поставщика впервые была запущена в 2018 году, и, учитывая ее востребованность, город развивает содержание образовательной программы, уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
"500 предпринимателей обучит в этом году Летняя школа. Изначально эта цифра была ниже – порядка 300, но видя большой интерес к такому формату обучения, было принято решение о расширении возможностей Летней школы. Для этой же цели в рамках образовательной программы будет запущена Бизнес-справочная. Этот формат призван оказать комплексную помощь предпринимателям. Каждый второй день работы школы эксперты из разных сфер будут консультировать слушателей по всем вопросам ведения бизнеса. В этом году консультации будут оказывать специалисты банков, налоговой службы, Фонда содействия малого бизнеса, представители электронных площадок", – отметил Дёгтев.
Занятия Летней школы поставщика стартуют 20 августа. Последняя смена этого года пройдет 3-4 сентября.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: