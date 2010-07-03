Летняя школа поставщика стартует 20 августа в Москве

Фото: информационный центр правительства Москвы

В Москве 20 августа стартует Летняя школа поставщика – организатором серии учебных смен для предпринимателей выступает департамент Москвы по конкурентной политике, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

На протяжении трех образовательных смен предпринимателей будут бесплатно обучать особенностям работы на рынке закупок, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Важная цель Летней школы – формирование профессионального сообщества предпринимателей, обмен опытом и идеями ведения бизнеса на рынке закупок", – подчеркнул вице-мэр.

В рамках образовательной программы представителей малого бизнеса обучат, как искать закупки, как получить контракт, как не потерять его и не оказаться в реестре недобросовестных поставщиков. Отдельное внимание будет уделено работе на портале поставщиков – интернет-ресурсе для автоматизации закупок малого объема. Все встречи будут носить не только теоретический, но и прикладной характер, чтобы участники Летней школы могли закрепить полученные знания на практике и затем активно применять их в своей работе.

Эксперты Летней школы подробно разберут нововведения контрактного законодательства, которые либо вступили в силу, либо станут актуальными в ближайшее время. Летняя школа поставщика впервые была запущена в 2018 году, и, учитывая ее востребованность, город развивает содержание образовательной программы, уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

"500 предпринимателей обучит в этом году Летняя школа. Изначально эта цифра была ниже – порядка 300, но видя большой интерес к такому формату обучения, было принято решение о расширении возможностей Летней школы. Для этой же цели в рамках образовательной программы будет запущена Бизнес-справочная. Этот формат призван оказать комплексную помощь предпринимателям. Каждый второй день работы школы эксперты из разных сфер будут консультировать слушателей по всем вопросам ведения бизнеса. В этом году консультации будут оказывать специалисты банков, налоговой службы, Фонда содействия малого бизнеса, представители электронных площадок", – отметил Дёгтев.

Занятия Летней школы поставщика стартуют 20 августа. Последняя смена этого года пройдет 3-4 сентября.