Подозреваемого в хищении более миллиона рублей задержали в Москве

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сотрудники полиции по Тверскому району Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении более миллиона рублей мошенническим путем.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу, в полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился житель столицы.

«Как выяснили полицейские, злоумышленник путем доступа к банковскому счету потерпевшего снял с него денежные средства», – говорится в сообщении.

По данному факту в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва". Ранее сообщалось, что на западе Москвы украли внедорожник стоимостью три миллиона рублей.