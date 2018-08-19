Подозреваемого в хищении более миллиона рублей задержали в Москве

19 августа, 08:06
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Сотрудники полиции по Тверскому району Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении более миллиона рублей мошенническим путем.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу, в полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился житель столицы.
«Как выяснили полицейские, злоумышленник путем доступа к банковскому счету потерпевшего снял с него денежные средства», – говорится в сообщении.
По данному факту в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва". Ранее сообщалось, что на западе Москвы украли внедорожник стоимостью три миллиона рублей.
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