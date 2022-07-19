Готовность тоннелей между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" составляет 70%

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Работы по проходке тоннелей между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро завершены на 70%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Строящие перегон тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "Людмила" и "Светлана" прошли порядка километра левого и свыше 715 метров правого перегонного тоннеля соответственно", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он добавил, что тоннелепроходческие комлексы "Марина" и "Ольга" преодолели половину перегона от "Вавиловской" до "Академической", протяженностью около 2,5 километра.
В свою очередь, гендиректор главного проектировщика и подрядчика московского метро АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что прокладывающий левый тоннель к "Академической" щит продвинулся на 1,2 километра, а бур в правом тоннеле – на 1,1 километра.
В настоящее время продолжаются работы по выносу инженерных сетей, обустройству временных объездных дорог и стройплощадок на будущих платформах станций "ЗИЛ" и "Крымская". На "Академической" реализуются земляные работы, а на "Вавиловской" – работы по строительству платформы.
Уточняется, что обе станции в настоящее время готовы на 10%.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что два подземных пешеходных перехода, которые свяжут станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток, строят горным способом.
По его словам, на этом объекте применяют горный способ строительства из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.
Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро
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