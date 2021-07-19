В Москве за полгода заменили газовые плиты более чем в 143 тыс квартир

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
С начала года больше чем в 143 тысячах столичных квартир газовые плиты заменили на новые, что составляет 70% от того количества, которому запланировано обновить газовое оборудование в текущем году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
Уточняется, что срок службы подобной плиты в среднем не должен превышать 10–12 лет. При этом важно использовать современное оборудование, в котором предусмотрена система прекращения подачи газа при погасании пламени. Также нужно следить за состоянием подводки: она не должна касаться электроприборов, быть излишне натянутой или перекрученной.
По словам специалистов, понять, что пришло время менять плиту, можно по цвету пламени, которое остается оранжевым даже после проветривания помещения.
Ранее губернатор Московской области поручил проверить и заменить в регионе все аварийное газовое оборудование в многоквартирных домах. По его словам, любая неисправность является угрозой жизни людей.
Так, в марте текущего года из-за неисправности газового оборудования произошел взрыв в девятиэтажном доме в Химках. Тогда погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще четверо получили травмы.
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