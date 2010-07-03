В выходные в Музее Победы можно будет посмотреть сразу шесть выставок

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В пресс-службе Музея Победы рассказали о шести выставках, которые можно будет посетить на грядущих выходных наравне с основной экспозицией.
В аванзале зала Славы посетителям представят выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата", в которую вошло около 30 работ фронтовых художников. На балконе второго этажа расположилась временная экспозиция в рамках проекта "Война: день за днем".
Вместе с тем ко дню рождения писателя Валентина Пикуля приурочена мини-выставка, рассказывающая о его учебе в Соловецкой школе юнг и службе на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны. На балконе третьего этажа разместили выставку "Операция "Багратион". Разгром", приуроченную к 75-летию освобождения Белоруссии. Там можно увидеть около 150 раритетов из фондов Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны – это фотографии, документы и личные вещи участников событий. Экспозиция рассказывает об оккупационном режиме гитлеровской Германии в Белоруссии, формировании партизанского движения и освобождении крупнейших и стратегически значимых населенных пунктов.
Кроме того, в Выставочной галерее можно будет посетить сразу три выставки. Одна из них – "Женщины военной эпохи" с работами художников-фронтовиков Бориса Неменского, Николая Обрыньбы, Валентины Глобиной и многих других. В бирюзовом зале галереи можно будет найти юбилейную экспозицию Виктора Макеева "Вехи большого пути", она открывается к 95-летию народного художника России. Представят около 36 живописных полотен и 9 фронтовых рисунков.
В следующих залах презентуют международный выставочный проект "Второй фронт", где представлено около 200 раритетов из фондов Музея Победы, американского Музея военной авиации имени Шеннолта, люксембургского Национального музея Военной истории, а также личных коллекций потомков полководцев Великой Отечественной. Разделы проекта представляют основные этапы создания Антигитлеровской коалиции, высадку союзных войск в Западной Европе и обеспечение поставок по Ленд-лизу.
Ранее в Московском музее современного искусства представили коллективный проект молодых художников "Мастерская 20’19. Дисморфофобия, или война внутри тебя". В своих работах авторы поразмышляли о навязчивой озабоченности человека каким-либо физическим недостатком – дисморфофобии. Проект призван рассказать о деструктивных взаимоотношениях между человеком и его телом. Каждая работа представлена в форме исповеди, выходящей за рамки личных переживаний.
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