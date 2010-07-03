Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев

Более двух тысяч заявок на высадку именных саженцев подали жители столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Проект запустили 15 апреля. С тех пор жители столицы забронировали уже более двух тысяч деревьев", – говорится в сообщении.
Всего в рамках акции до конца года высадят около 30 тысяч деревьев. Это будут 10–15-летние саженцы с комом земли. Выбрать можно из девяти пород: рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая. До 31 июля будут приниматься заявки на высадку именных деревьев осенью текущего года, после 31 июля – на осень 2020 года.
После выбора участка и дерева горожанам предложат заполнить электронную форму, в которой необходимо указать данные о ребенке и об одном из родителей. После внесенных данных в течение семи рабочих дней участнику проекта придет ответ с датой высадки дерева. Также он получит приглашение на торжественное мероприятие по этому случаю.
На месте семьям предоставят необходимый инвентарь и будут помогать высаживать деревья. Затем родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами. За деревом будут следить эксперты, если оно пострадает, то об этом в оперативном порядке сообщат участнику, после чего будет выбрана дата для новой посадки саженца.
"Это наш город": в столице стартует семейная экологическая акция "Наше дерево"
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