Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более двух тысяч заявок на высадку именных саженцев подали жители столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект запустили 15 апреля. С тех пор жители столицы забронировали уже более двух тысяч деревьев", – говорится в сообщении.

Всего в рамках акции до конца года высадят около 30 тысяч деревьев. Это будут 10–15-летние саженцы с комом земли. Выбрать можно из девяти пород: рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая. До 31 июля будут приниматься заявки на высадку именных деревьев осенью текущего года, после 31 июля – на осень 2020 года.

После выбора участка и дерева горожанам предложат заполнить электронную форму, в которой необходимо указать данные о ребенке и об одном из родителей. После внесенных данных в течение семи рабочих дней участнику проекта придет ответ с датой высадки дерева. Также он получит приглашение на торжественное мероприятие по этому случаю.

На месте семьям предоставят необходимый инвентарь и будут помогать высаживать деревья. Затем родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами. За деревом будут следить эксперты, если оно пострадает, то об этом в оперативном порядке сообщат участнику, после чего будет выбрана дата для новой посадки саженца.

