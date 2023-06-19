Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в преддверии Дня памяти и скорби организуют профилактику Вечного огня, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку – точную уменьшенную копию основной", – заявил Бирюков.

По словам вице-мэра, каждый из трех запальников горелки мемориала проверят, а при необходимости заменят платиновую спираль.

Бирюков напомнил, что впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата зажгли 8 мая 1967 года. Он горит уже более 56 лет. Мемориал постоянно контролируют сотрудники газового хозяйства. Он оснащен системой тройного резервирования.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала акции "Москва – с заботой об истории" было собрано свыше 14 тысяч семейных реликвий. Через специалистов офисов "Мои Документы" ценные вещи, снимки, письма и документы можно передать на вечное хранение в Главное архивное управление столицы.

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