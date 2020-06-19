Москвичи смогут получить услуги в 105 центрах "Мои документы" без предзаписи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Офисы центров "Мои документы" в Москве начали работать в обычном режиме. Теперь горожанам не требуется оформлять предварительную запись, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавируса по решению Мэра Москвы получить услуги в 105 офисах "Мои документы" можно в стандартном режиме – без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращаются еще 17 центров", – заявила она.

Предварительная регистрация потребуется только для услуг ГИБДД, оформления российского и заграничного паспорта, а также получения услуг по трудоустройству.

В помещениях центров госуслуг сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность – посетители обязаны не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски с перчатками.

Что касается самих работников, то они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими салфетками. Помещения центров очищают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также Анастасия Ракова объяснила, что посетителей будут пускать в центре по мере снижения загруженности окон. Таким образом, планируется избежать массового скопления граждан в помещении.

Адресный перечень открытых центров госуслуг размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы. Районные отделения работают с 8:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить предварительную запись в центры "Мои документы" накануне, 18 июня. По словам градоначальника, ключевое условие их работы – соблюдение всех санитарных требований.

