В Москве построят еще девять социальных объектов по договорам участия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве планируют построить еще девять социальных объектов по договорам участия. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы возведут и передадут городу девять социальных объектов по договорам участия – семь образовательных учреждений почти для пяти тысяч воспитанников и учеников, а также две поликлиники, суммарно рассчитанные на 720 посещений в смену", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В реализацию проектов планируют инвестировать 16,2 миллиарда рублей. Их планируют завершить в период с 2023 по 2028 год.

Объекты построят в районах Хорошевском, Перово, Печатники, Останкинском и Бирюлево Восточное, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. В Сосенском в ТиНАО инвестор построит поликлинику и образовательный комплекс. Одновременно в нем смогут обучаться 1 850 детей.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что с начала 2023 года застройщики заключили с комитетом 30 договоров, предполагающих возведение 53 объектов.

Ранее стало известно, что в рамках масштабной инвестиционной программы (МаИП) в столице построят восемь детских садов. Город без торгов выделил застройщикам в аренду почти 5,2 гектара земли в разных районах для строительства восьми детских садов, рассчитанных на 1,7 тысячи воспитанников. Учреждения появятся в восьми столичных районах.

