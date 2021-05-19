Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Николы Чудотворца, расположенной на улице Верхней Радищевской в Таганском районе столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, пятиглавый двухэтажный храм с колокольней и трапезной был построен в 1682–1702 годах в стиле московское барокко.
"В его пышном убранстве присутствуют поливные изразцы, обилие резного декора, а также сочетание красного и белого кирпича в отделке фасадов. В предмет охраны вошла планировка храма, его конструкции, строительные и отделочные материалы, облик фасадов и интерьеров, а также все элементы архитектурного декора", – приводятся в материале слова Емельянова.
Отмечается, что эксперты признали ценным внешнее убранство храма. Это полуколонны с белокаменными базами, капителями, ширинки с изразцами, белокаменный цоколь, пояса с сухариками – резным карнизом, окантованным зубцами. Также в предмет охраны вошли крыши и главы храма с крестами. Ценными признали и детали интерьеров XVII–XVIII веков.
В материале говорится, что церковь Николы Чудотворца на Болвановке является объектом культурного наследия федерального значения. Здание находится под охраной государства.
Ранее специалисты утвердили предмет охраны дома Лопатиных по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Одноэтажное здание, построенное в 1815 году, известно также как парадный флигель особняка барона Штейнгеля, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
В предмет охраны здания включен весь внутренний декор, планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: