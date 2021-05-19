Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Николы Чудотворца, расположенной на улице Верхней Радищевской в Таганском районе столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, пятиглавый двухэтажный храм с колокольней и трапезной был построен в 1682–1702 годах в стиле московское барокко.

"В его пышном убранстве присутствуют поливные изразцы, обилие резного декора, а также сочетание красного и белого кирпича в отделке фасадов. В предмет охраны вошла планировка храма, его конструкции, строительные и отделочные материалы, облик фасадов и интерьеров, а также все элементы архитектурного декора", – приводятся в материале слова Емельянова.



Отмечается, что эксперты признали ценным внешнее убранство храма. Это полуколонны с белокаменными базами, капителями, ширинки с изразцами, белокаменный цоколь, пояса с сухариками – резным карнизом, окантованным зубцами. Также в предмет охраны вошли крыши и главы храма с крестами. Ценными признали и детали интерьеров XVII–XVIII веков.

В материале говорится, что церковь Николы Чудотворца на Болвановке является объектом культурного наследия федерального значения. Здание находится под охраной государства.

Ранее специалисты утвердили предмет охраны дома Лопатиных по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Одноэтажное здание, построенное в 1815 году, известно также как парадный флигель особняка барона Штейнгеля, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В предмет охраны здания включен весь внутренний декор, планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке.

