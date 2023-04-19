Дом на 194 квартиры по программе реновации возведут в Южнопортовом районе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возведут дом с подземной парковкой по программе реновации в столичном Южнопортовом районе. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Объект появится по адресу улица Петра Романова, земельный участок 10.

"Здание возведут для жителей ветхих пятиэтажек, расположенных на территории района. Общая площадь объекта составит 19,8 тысячи квадратных метров. Он спроектирован с учетом современных жилых стандартов, предполагающих благоустройство и озеленение дворовой территории", – цитирует Войстратенко портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, жилая часть объекта распространится на 10,8 тысячи "квадратов". Здание будет предусматривать 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. В них выполнят полную отделку в соответствии со стандартами реновации. Объект оснастят современной системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

На подземном уровне специалисты построят автомобильную стоянку. На первом этаже расположатся входные вестибюли и лифтовые холлы, комнаты консьержа, колясочные и технические помещения.

Во дворе здания построят детскую и спортивную площадки, а также территорию для комфортного отдыха. Рядом с домом организуют озеленение: там высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

Ранее Войстратенко рассказал, что на Заречной улице в Москве появится дом по программе реновации. Там разместят 156 квартир. Согласно проекту, в доме появится подземный паркинг площадью около 2,2 тысячи "квадратов", а на первых этажах появятся общественные помещения.