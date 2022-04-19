Посещаемость музеев Москвы в марте выросла почти на треть по сравнению с февралем

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В марте 2022 года посещаемость музеев столицы выросла почти на треть по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.
По словам главы департамента Кирилла Пуртова, в прошлом месяце число чеков на покупку билетов в музеи увеличилось до 21 тысячи, что на 30,2% больше значений, зафиксированных в феврале.
"Во многом этому способствовала отмена в начале марта QR-кодов, масочного режима и других антиковидных ограничений, а открытие новых выставок и экспозиций лишь повысило активность москвичей к посещению музеев. Среднесуточные обороты музеев при этом выросли за месяц на 34% – с 12,8 до 17,2 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова Пуртова.
В свою очередь, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский выразил надежду на то, что динамика будет и дальше расти.
"Почти 100 тысяч человек посетили музей-заповедник "Царицыно", 63 тысячи – Мультимедиа Арт Музей и 65 тысяч – Государственный Дарвиновский музей. А посещаемость Московского зоопарка превысила 90 тысяч человек", – подчеркнул Кибовский.
Ранее сообщалось, что Музеи Московского Кремля 21 апреля представят проект "Кремлевская гостиная". В рамках него состоятся тематические вечера, аналогичные светским салонам.
Мероприятия будут проводиться в здании 1820-х годов на Манежной улице. Отмечается, что его первым хозяином стал потомственный дворянин Гедеонов, он возглавил дирекцию театров в 1833 году и руководил театрами Санкт-Петербурга, а позже и Москвы. В рамках проекта жители и гости столицы смогут увидеть интерьеры старинного здания, в котором чета Гедеоновых принимала почтенных гостей.
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