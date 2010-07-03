Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Москворечье-Сабурово появится каток с искусственным льдом. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

Для этого используют земельный участок площадью 0,23 гектара на Каширском шоссе, владение 76, корпус 4. Ранее здесь планировалось построить гараж. Теперь же торги на право застройки этого земельного участка отменят.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города.

В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.