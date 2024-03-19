Открытый коворкинг появится в Ростокине по программе МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городскую площадь в столичном районе Ростокино благоустроят в рамках строительства торгово-офисного центра по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На участке возведут площадку для мероприятий, светодинамический арт-объект и коворкинг на открытом воздухе, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Он напомнил, что программа МПТ реализуется с 2020 года и помогает развивать инфраструктуру Москвы комплексно и сбалансированно.

"Так, рядом с торгово-офисным центром, который строится в СВАО по городской программе, инвестор обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащенными USB-слотами для зарядки", – сообщил Овчинский.

Там возведут общественное пространство с местами для отдыха и площадкой, которую можно будет использовать для организации мероприятий. До зеленой зоны можно будет дойти по променаду от станции метро "Ботанический сад" и одноименной станции Московского центрального кольца.

Специалисты намерены завершить работы на объекте в третьем квартале текущего года. После его ввода в эксплуатацию в районе появится порядка 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них – по программе стимулирования создания МПТ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти утвердили строительство 12 объектов по программе создания мест приложения труда. С его слов, в общей сложности благодаря новым объектам в Москве появится более 11,5 тысячи рабочих мест. В частности, будет построен промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3.