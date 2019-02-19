Пожарную часть № 35 в Марьиной Роще ждет реконструкция

Пожарную часть № 35 в Марьиной Роще реконструируют. Проект работ уже согласовала Мосгосэкспертиза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в столице активно возводят и модернизируют значимые социальные объекты, чтобы сократить время прибытия экстренных служб к месту ЧП. В скором времени реконструкция ожидает и пожарно-спасательную часть № 35, отметила Яковлева.
Уточняется, что в ходе работ депо разделят на блоки для пожарной техники и техобслуживания. Там также обновят хозяйственный блок, помещения дежурных и газодымозащитной службы.
Кроме того, на территории депо появится стоянка на три машино-места. В самом здании оборудуют пост техобслуживания пожарных автомобилей и стоянку еще на два машино-места.
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