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12:18

Многофункциональный комплекс построят на Нижней Масловке

город строительство

12:18

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Специалисты архитектурного бюро Wall спроектировали многофункциональный комплекс из двух блоков с подземной автостоянкой. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, здание построят на улице Нижняя Масловка, сообщает пресс-служба Москомархитектуры, согласовавшей дизайн объекта.

Блоки высотой 11 и четыре этажа будут иметь общий ресепшен, рядом с которым расположатся помещение для хранения багажа и кафе. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

"В качестве отделки архитекторы предлагают использовать панели светло-серого цвета. В вечернее время фасады обеспечиваются необходимой подсветкой", – рассказал Сергей Кузнецов.

Внутреннее пространство воплотит концепцию "двор без машин". На территории возле парковой зоны высадят растения и установят лавочки. А рассчитанную на 19 машин парковку спрячут под землю.

Основатель бюро Рубен Аракелян уточнил, что основным материалом станет стеклофибробетон. "При этом первый этаж облицован плитами с оттиском дерева и, таким образом, перекликается с парком", – добавил он.

Ранее Москомархитектура утвердила проект реконструкции центрального павильона проката в Парке Горького. После завершения работ он станет похож на речной камень.

город строительство

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