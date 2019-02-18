Павильон проката в Парке Горького станет домом-камнем

Центральный павильон проката спортивного инвентаря в Парке Горького ждет реконструкция, которая превратит его в современное здание в стиле биотек. Он станет похож на огромный речной камень, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Для типовой советской постройки образца 1950–1960-х годов на Крымском Валу выбрано архитектурно направление, которое повторяет природные формы. Дизайнеров вдохновила близость здания к набережной Москвы-реки. Москомархитектура уже утвердила проект обновленного здания.
"Гладкие полуовальные стены павильона Парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень", – отметил главный архитектор города рассказал Сергей Кузнецов.
После завершения работ, стартующих весной, в павильоне можно будет взять арендовать взрослые и детские велосипеды, скейтборды, самокаты и роликовые коньки.
Посетители парка также смогут перекусить после прогулок в кафе на 40 мест. Рядом обустроят камеры хранения и туалеты.
Реконструкция ждет и Камерный музыкальный театр имени Покровского. В нем собираются сделать театральный зал на 450–500 мест.
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