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12 февраля, 14:33

Камерный музыкальный театр имени Покровского ждет реконструкция

город культура

12 февраля, 14:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Камерный музыкальный театр имени Покровского планируют реконструировать в ближайшие годы, сообщил генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

По его словам, планируется сделать театральный зал, рассчитанный на 450–500 мест.

"Я был у президента и вышел к нему с просьбой о реконструкции этого театра с тем, чтобы сделать там нормальный театральный зал на 450-500 мест, сделать нормальную сценическую площадку на улице Никольская, здание там позволяет. Он поддержал меня в возможности реконструкции, сейчас мы занимаемся проектными работами, только начали эту работу", – приводит слова Урина Агентство "Москва".

Он отметил, что театр должен стать площадкой для молодых дирижеров, режиссеров, артистов.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России приняло решение присоединить театр имени Покровского к Государственному академическому Большому театру. До июля 2018 года труппа театра работала в соответствии с ранее утвержденными планами, чтобы выполнить все обязательства перед зрителями.

город культура

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