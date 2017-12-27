Театр имени Покровского станет частью Большого театра

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Камерный музыкальный театр имени Покровского войдет в состав Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба ГАБТ.
По информации Агентства "Москва", 27 декабря министр культуры России Владимир Мединский рассказал коллективу театра имени Покровского о предстоящей реорганизации, а также представил будущего руководителя – Владимира Урина. При этом уточняется, что до июля 2018 года труппа театра продолжит работу в соответствии с ранее утвержденными планами, чтобы выполнить все обязательства перед зрителями.
По словам Урина, он планирует следовать традициям, заложенным оперным режиссером Борисом Покровским. "У меня есть договоренность о том, что музыкальным руководителем Камерной сцены останется ближайший друг и соратник Покровского, замечательный дирижер народный артист СССР Геннадий Рождественский", – пояснил гендиректор ГАБТа. "Что касается перспектив новой сцены, предполагается, что она будет своего рода "школой" для молодых композиторов, режиссеров, дирижеров и артистов, то есть площадкой для молодежных программ, в том числе и для Молодежной оперной программы Большого театра", – добавил Урин.
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