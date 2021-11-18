Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Посетители смогут приобрести уникальные продукты: радужную форель, северный мед, ягоды, грибы, горячие северные чаи, морсы и мороженое. Замглавы Карелии Владимир Тимофеев рассказал, что на ярмарке также можно будет попробовать медвежатину, лосятину, кабанятину и оленину.

"Карелия – это вообще экологически чистый регион, поэтому всем рекомендую сходить и попробовать их продукцию. Посетители смогут продегустировать и приобрести карельские деликатесы", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

По его словам, представители более чем 40 регионов регулярно приезжают на ярмарки в Москве и продают свою продукцию в рамках цикла "Московские сезоны".

Ярмарка "Сделано в Карелии" работает на Святоозерской улице, владении 1.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня. По его словам, на ярмарки приезжают фермеры со всей России. Москвичам предлагают мед, овощи, сыры и колбасы.