Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Посетители смогут приобрести уникальные продукты: радужную форель, северный мед, ягоды, грибы, горячие северные чаи, морсы и мороженое. Замглавы Карелии Владимир Тимофеев рассказал, что на ярмарке также можно будет попробовать медвежатину, лосятину, кабанятину и оленину.
"Карелия – это вообще экологически чистый регион, поэтому всем рекомендую сходить и попробовать их продукцию. Посетители смогут продегустировать и приобрести карельские деликатесы", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".
По его словам, представители более чем 40 регионов регулярно приезжают на ярмарки в Москве и продают свою продукцию в рамках цикла "Московские сезоны".
Ярмарка "Сделано в Карелии" работает на Святоозерской улице, владении 1.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня. По его словам, на ярмарки приезжают фермеры со всей России. Москвичам предлагают мед, овощи, сыры и колбасы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: