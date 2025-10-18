Международный день рептилий отметят в экоцентре "Яуза" 25 октября

Фото: пресс-служба экоцентра "Яуза"

Мероприятие к Международному дню рептилий пройдет в экоцентре "Яуза" 25 октября. Для посетителей подготовили мультимедийную авторскую экскурсию и шоу-викторину, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экскурсия "Рептилии были, есть и будут есть" поможет по-новому взглянуть на обитателей планеты и увидеть, как они развивались на протяжении миллионов лет. В первом тематическом зале гостям расскажут, как выглядели, чем питались и где обитали древние пресмыкающиеся, а во втором посетители узнают о яйце, объединяющем динозавров и птиц.

Третий зал посвящен четырем современным отрядам класса пресмыкающихся: чешуйчатым, к которым относятся змеи и ящерицы, черепахам, крокодилам и клювоголовым. В четвертом участники познакомятся с рептилиями средней полосы России.

Кроме того, посетители смогут побывать на семейной шоу-викторине "Своя игра: рептилии и их загадки". Команды от двух до шести человек ответят на 25 вопросов разной сложности. Для победителей подготовлены призы.

Сотрудники Московского зоопарка привезут в экоцентр несколько представителей отряда пресмыкающихся. Гости смогут увидеть молочную змею, королевского питона и сухопутных черепах.

Ранее в террариуме Московского зоопарка родились 4 детеныша медноголового щитомордника, которого также называют мокасиновой змеей. Медноголовые щитомордники являются живородящими, их детеныши появляются на свет полностью сформированными. Через 1–2 недели у них происходит линька, после чего они начинают питаться, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

