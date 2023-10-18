Начался прием заявок на гранты для поддерживающих стартапы инвесторов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на гранты частным инвесторам, которые готовы финансировать стартапы на ранних стадиях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Чтобы стимулировать вложение средств в перспективные разработки, мы создаем программы подготовки и поддержки инвесторов. Новый грант позволит бизнес-ангелам частично компенсировать вложения в технологические проекты. Для этого город выделил 300 миллионов рублей", – рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Ожидается, что данная мера позволит увеличить инвесторскую активность и развить рынок инноваций, заявила глава департамента.

Зачастую начинающие команды разработчиков и молодых бизнесменов не имеют средства на осуществление проекта. Чтобы инновации воплощались в жизнь, необходимо участие игроков венчурного рынка. Успешные технологические решения, получившие необходимое финансирование, поступают на производство. Это является одним из главных драйверов экономического развития города.

Грант может быть предоставлен инвесторам с российским гражданством, достигшим 18 лет, а также вложившие средства в предприятия, которые являются участниками Московского инновационного кластера, включенные в реестр стартапов и технологических компаний Москвы. Для получения гранта надо иметь права на результаты интеллектуальной деятельности, привлечь венчурные инвестиции за последние пять лет или инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Грант может покрыть до 50% вложений в проект. Максимально может быть предоставлено 10 миллионов рублей. Тут же есть условие – ограничение гранта по сумме уплаченного инвестором налога на доходы физлиц за три года, предшествующих году подачи заявки. Кроме того, объем инвестиций в стартап должен составлять не меньше 500 тысяч рублей.

Заявки для получения компенсации инвестору можно подать до 31 октября на платформе i.moscow через личных кабинет. На сайте пользователь должен подтвердить факт вложения денег в стартап. Также нужно будет согласование заявки стартапом.

В конце сентября Сергей Собянин рассказал, что для поддержки изобретателей в Москве создана уникальная экосистема, которая состоит из Московского инновационного кластера и сети технопарков.

Мэр Москвы подчеркнул, что для инновационных производств создана усовершенствованная инфраструктура, включающая центры прототипирования, коворкинги и прочие объекты.

Градоначальник добавил, что на базе 233 организаций столицы реализуется программа тестирования инноваций, в рамках которой компании могут оценить потенциал своего продукта и получить обратную связь по его использованию.

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера