В ТиНАО создали около 170 тыс рабочих мест с момента присоединения к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 170 тысяч рабочих мест создали в разных секторах экономики Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с момента присоединения к столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С момента присоединения новых территорий к Москве количество рабочих мест увеличилось в три раза – до 255 тысяч. Таким образом, с учетом Инновационного центра "Сколково" было создано более 170 тысяч рабочих мест", – заявил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, наибольшее число мест сформировалось в сфере потребительского рынка – 11,3 тысячи. Кроме того, востребованными являются финансовая и транспортная области – 5,4 и около 3,5 тысячи соответственно.

Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО придерживаются принципа комплексного развития территории, предлагая жителям как социальную, так и коммерческую инфраструктуру. По словам руководителя ведомства, такой подход позволяет сформировать полноценную городскую среду.

В ТиНАО к 2024 году планируют построить и ввести в эксплуатацию порядка 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

