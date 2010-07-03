Зеленый театр в сквере Победы появится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зеленый театр появится в юго-западной части сквера Победы. Строительство уже началось в рамках комплексного благоустройства, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Закончить работы должны в первом полугодии 2020 года.

Его площадь составит порядка 300 квадратных метров. Зрительный зал будет включать пять рядов, он рассчитан 70 человек. Сцена для артистов займет 28 квадратных метров.

Оба объекта будут деревянными. Железобетонное основание под устройство театра готово, скоро начнется монтаж навесов над будущим зрительным залом и сценой.

Со стороны жилой зоны зеленый театр закроют живой изгородью из кустарников, а следом за ним высадят ряд деревьев. В сквере установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне. Там же сделают детские площадки, спортивную зону, прогулочную галерею и места для спокойного отдыха.

За 9 лет в Москве благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров. Больше всего их на юге Москвы.

С начала года обновили и установили 279 детских площадок. Всего до конца 2019-го на парковых и озелененных территориях обустроят и обновят почти 320 площадок для детей.