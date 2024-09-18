Бесплатные тренировки пройдут на Северном и Южном речных вокзалах 21–22 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатные тренировки по йоге, растяжке и танцам пройдут 21–22 сентября на Северном и Южном речных вокзалах в рамках проекта "Спортивные выходные". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр назвал речные вокзалы не просто важными транспортными объектами, но и популярными местами для отдыха москвичей и туристов. Там проводятся фестивали, мастер-классы, лекции, наблюдения за звездами и даже свадьбы, а в выходные – бесплатные спортивные тренировки, рассказал Ликсутов.

Так, на цокольном этаже Северного речного вокзала 21 и 22 сентября с 20:30 до 21:30 состоятся тренировки по танцам. В медиазале Южного речного вокзала в субботу с 19:00 до 20:00 организуют занятия по растяжке, с 20:30 до 21:30 – танцевальную тренировку.

В воскресенье, 22 сентября, с 19:00 до 20:00 пройдут занятия по йоге, с 20:30 до 21:30 – по танцам. Тренировки проведут опытные тренеры, которые подберут для каждого наиболее эффективные упражнения, учитывая уровень физической подготовки.

Ранее сообщалось, что число площадок проекта "Спортивные выходные" за четыре года выросло в три раза – до 72. Офлайн-тренировки под руководством профессионалов объединили уже свыше 113 тысяч человек. Этим летом занятия впервые проводили на столичных причалах в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке "Печатники".